La vedova di Navalny accusa Putin | Ho le prove mio marito è stato avvelenato

Alexei Navalny , il principale oppositore di Putin morto in una colonia penale in Siberia nel 2024, sarebbe stato ucciso per avvelenamento. A rivelarlo è la vedova , in un video su X. Yulia Navalnaya racconta di avere ottenuto lo scorso anno dei campioni biologici del marito e di averli inviati per. 🔗 Leggi su Today.it

Gergiev, il direttore d'orchestra russo invitato in Italia, la vedova di Navalny: «E' un complice dei crimini di Putin, non fatelo dirigere a Caserta»

La vedova di Navalny, Yulia Navalnaya, si scaglia contro la possibile decisione della UE di imporre un blocco totale ai visti dei cittadini russi. - X Vai su X

Ieri, in conclusione della prima giornata, abbiamo avuto l’onore di ascoltare Yulia Navalnaya. Yulia e il marito Aleksei Navalny hanno dedicato la loro vita alla causa della libertà, pagandone un caro prezzo. Sono due esempi di Freedom Fighters. Ringrazio Yu - facebook.com Vai su Facebook

