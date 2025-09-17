La valle dei sorrisi | gli abbracci il dolore e quel finale da rileggere

Paolo Strippoli e il suo horror umano, che racconta di una società emotivamente atrofizzata. Tra contatti e traumi, fino ad una conclusione inquietante e rivelatoria. Ovviamente, occhio agli spoiler! Se oggi i generi cinematografici non esistono più, l'horror continua ad essere la cornice migliore per raccontare l'ambiguità umana. Lo anticipava lo stesso Paolo Strippoli, alla vigilia della presentazione del film alla Mostra del Cinema di Venezia, quanto "l'horror non fosse solo un dispositivo di tensione, bensì uno spazio simbolico per racontare fragilità e identità". Ecco, da questo spunto, su sceneggiatura firmata insieme a Jacopo Del Giudice e Milo Tissone, arriva La valle dei sorrisi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

