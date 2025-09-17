La valle dei sorrisi esce oggi al cinema ed è una gran bella notizia per l' horror Made in Italy
Oggi, 17 settembre, arriva nelle sale “ La valle dei sorrisi ”, il nuovo film di Paolo Strippoli. Dopo l’anteprima alla Mostra di Venezia, il regista pugliese torna con un lavoro che rinuncia ai classici jump scare a favore dell’atmosfera sospesa, di conflitti interiori che emergono lentamente, e di un equilibrio fra horror e bellezza da fiaba oscura. Il risveglio dell’horror psicologico italiano. Paolo Strippoli, classe 1989, conferma con questo terzo lungometraggio di aver trovato una cifra stilistica forte nel genere horror italiano. “ La valle dei sorrisi ” intreccia linguaggi dell’horror e della fiaba: la storia di Sergio Rossetti, insegnante di educazione fisica che si trasferisce a Remis, un piccolo paese di montagna dove regna una calma apparente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La valle dei sorrisi, esce l’horror con Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano - Esce nelle sale l’horror in cui gli abitanti di un paesino nascosto in una valle isolata tra le montagne sono tutti insolitamente felici, destinazione perfetta per il nuovo insegnante di educazione fi ... Da avmagazine.it
La valle dei sorrisi, da oggi al cinema il nuovo horror di Paolo Strippoli: trama e recensione - Il film si apre con una regia già densa, immersiva, che non cerca scorciatoie narrative ma costruisce senso attraverso l’atmosfera. Scrive rtl.it