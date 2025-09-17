La valle dei sorrisi esce oggi al cinema ed è una gran bella notizia per l' horror Made in Italy

Oggi, 17 settembre, arriva nelle sale “ La valle dei sorrisi ”, il nuovo film di Paolo Strippoli. Dopo l’anteprima alla Mostra di Venezia, il regista pugliese torna con un lavoro che rinuncia ai classici jump scare a favore dell’atmosfera sospesa, di conflitti interiori che emergono lentamente, e di un equilibrio fra horror e bellezza da fiaba oscura. Il risveglio dell’horror psicologico italiano. Paolo Strippoli, classe 1989, conferma con questo terzo lungometraggio di aver trovato una cifra stilistica forte nel genere horror italiano. “ La valle dei sorrisi ” intreccia linguaggi dell’horror e della fiaba: la storia di Sergio Rossetti, insegnante di educazione fisica che si trasferisce a Remis, un piccolo paese di montagna dove regna una calma apparente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

