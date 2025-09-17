La Turchia sempre più potenza nel settore della difesa

La Turchia sta espandendo rapidamente le capacità produttive del suo settore della Difesa, trainate non solo dai droni, ma anche da una serie di sistemi moderni come missili da crociera e balistici, carri armati e cacciabombardieri. Un dato dovrebbe far riflettere: Ankara, dal 2023, ha aumentato del 29% il valore delle sue esportazioni in questo settore, passando da 5,5 miliardi di dollari sino ai 7,15 del 2024. Nel primo semestre di quest’anno, le esportazioni di armamenti fanno già registrare un valore di 3,6 miliardi di dollari e si presume che il record del 2024 precedente verrà battuto a fine 2025. 🔗 Leggi su It.insideover.com

