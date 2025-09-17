La triste fine di un animale splendido | Livorno balena morta alla Terrazza Mascagni le ipotesi
Livorno, 17 settembre 2025 – Non è la prima volta che il mare porta a riva a Livorno grossi animali morti. Non è la prima volta che i cittadini labronici passano di proposito dal lungomare incuriositi da qualcosa che la corrente ha restituito. Era accaduto l’ultima volta nel gennaio 2017, quando una fortissima mareggiata spinse fino a riva una nave di ben 128 metri a pochi passi dalla spiaggia dei tre ponti. Stavolta è diverso. C’è di mezzo una grossa balena di oltre 14 metri. Terrazza Mascagni, balena spiaggiata? Morta e portata dall’acqua fin sotto l’iconica Terrazza Mascagni, un luogo conosciuto in tutta la Toscana meta di gite, passeggiate domenicali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
