La top manager cesenate del lusso | Francesca Bellettini a capo del brand ‘Gucci’

Cesena, 17 settembre 2025 – La top manager cesenate Francesca Bellettini, già insignita del Premio Malatesta Novello per la sua carriera ai vertici dell’industria della moda, è stata nominata presidente e amministratrice delegata di Gucci, riportando direttamente a Luca de Meo, amministratore delegato del gruppo Kering, proprietario del brand. “In questo momento cruciale, intendo costruire un’organizzazione più snella e chiara, con i migliori talenti alla guida delle nostre maison - spiega de Meo -. A Gucci, in qualità di brand di punta del nostro Gruppo, deve essere riservata la massima attenzione, e Francesca, una delle professioniste più esperte e rispettate del settore, porterà la leadership e l’eccellenza nell’esecuzione necessarie per riportare il marchio al livello che merita”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La top manager cesenate del lusso: Francesca Bellettini a capo del brand ‘Gucci’

In questa notizia si parla di: manager - cesenate

? Alla Summer School 2025 ci sarà anche Mauro Berruto! Allenatore, manager, docente, Deputato: la sua carriera attraversa sport, educazione e impegno pubblico. È stato CT della nazionale italiana di pallavolo maschile e direttore tecnico della nazionale - facebook.com Vai su Facebook

La top manager cesenate del lusso: Francesca Bellettini a capo del brand ‘Gucci’; La donna più potente della moda. Chi è Francesca Bellettini; Francesca Bellettini, da Cesena a Parigi: chi è il nuovo deputy ceo di Kering.

Francesca Bellettini la manager cesenate, regina del lusso, è sempre di moda - Cesena, 20 luglio 2023 – Gli addetti ai lavori hanno applaudito con entusiasmo alla sua investitura, definendola ‘la donna più potente del fashion system mondiale’ e auspicando l’inizio di una nuova ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Finge di essere un manager e vive per un anno in hotel di lusso senza pagare: 46enne bandito da 32 comuni del Nord Italia - Ora, dopo più di un anno, è stato bandito dai trentadue comuni in cui ha messo a segno le truffe. Segnala ilmessaggero.it