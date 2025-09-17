La Terra ha un nuovo quasi-satellite ma non avrà lunga vita | da dove arriva
È stato appena identificato un oggetto celeste dalle caratteristiche molto particolari. È stato chiamato 2025 PN7 ed è un quasi-satellite: sono asteroidi che seguono l'orbita terrestre attorno al Sole, ma non sono legati gravitazionalmente alla Terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La Terra ha una nuova quasi-luna, probabilmente in circolazione da decenni; James Senese. Tutti contro tutti. Memorie da un tempo globalizzato; Terremoto di magnitudo 6.2 a largo della Papua Nuova Guinea, è durato quasi un minuto: non si registrano danni.
La Terra ha una nuova quasi-luna, probabilmente in circolazione da decenni - satellite 2025 PN7: un corpo celeste che orbita vicino alla Terra ma non legato gravitazionalmente. Da tech.everyeye.it
Pangaea Ultima: tra 250 milioni di anni la Terra sarà quasi inabitabile - Un supercontinente chiamato pangaea ultima si formerà tra 250 milioni di anni con clima estremo, caldo torrido, vulcani attivi e condizioni difficili per la vita umana e animale. Lo riporta gaeta.it