La tendenza della stagione li vede sempre affiancati alla minigonna in denim ma mai in maniera scontata

Amica.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che le ricerche di idee outfit con stivali camperos autunno 2025 si moltiplichino non stupisce affatto. Già durante l’estate, infatti, i texani originali e i modelli ad essi ispirati ma rivisti e corretti erano dappertutto. E il fatto che siano delle calzature normalmente destinate alla stagione fredda non ha fermato il diffondersi della tendenza.. Ora che le temperature si avviano a essere molto più consone al loro spirito, è tempo di trovare nuovi modi di indossarli e abbinarli. Dando un’occhiata in giro il trend è chiaro: il binomio più gettonato per i camperos (anche se non l’unico) è quello con la minigonna in denim. 🔗 Leggi su Amica.it

