La tendenza della stagione li vede sempre affiancati alla minigonna in denim ma mai in maniera scontata
Che le ricerche di idee outfit con stivali camperos autunno 2025 si moltiplichino non stupisce affatto. Già durante l’estate, infatti, i texani originali e i modelli ad essi ispirati ma rivisti e corretti erano dappertutto. E il fatto che siano delle calzature normalmente destinate alla stagione fredda non ha fermato il diffondersi della tendenza.. Ora che le temperature si avviano a essere molto più consone al loro spirito, è tempo di trovare nuovi modi di indossarli e abbinarli. Dando un’occhiata in giro il trend è chiaro: il binomio più gettonato per i camperos (anche se non l’unico) è quello con la minigonna in denim. 🔗 Leggi su Amica.it
