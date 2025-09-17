La svolta dell’Av sotterranea Bar toilette e segnaletica | restyling con vista 2026

Bologna, 17 settembre 2025 – La Stazione centrale dei treni ha diversi mondi al suo interno. Se, sopra, nella «casa» di regionali e Intercity, i posti per negozi, bar e attività commerciali sono sold out, spiegano da Grandi Stazioni Retail, sotto, nel sottosuolo dell’Alta Velocità lo sviluppo è più complesso. Ciò nonostante, la società a cui è affidato in esclusiva il diritto di sfruttamento commerciale e pubblicitario delle 14 grandi stazioni italiane, annuncia che nel 2026 ci sarà una svolta anche nella meno ospitale stazione Av. Del resto, tra su e giù, considerando i dati 2024, ci sono state 56 milioni di visite, pari a circa 156mila al giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

