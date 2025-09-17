La sua testa… Silvia muore così a pochi metri dallo scooter | ma cosa le è successo davvero

Thesocialpost.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mistero sulla circonvallazione di Catania.  Una giovane donna,  Silvia Gulisano, 29 anni, dipendente dei servizi dell’Asp, ha perso la vita in circostanze ancora tutte da chiarire. L’incidente è avvenuto questa mattina in viale Marco Polo, una delle arterie più trafficate della città. Una dinamica ancora oscura. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza viaggiava a bordo del suo scooter quando, per cause al momento ignote, il mezzo è stato trovato riverso sull’asfalto.  Il corpo della ventinovenne giaceva a pochi metri di distanza, senza segni evidenti di un urto con altri veicoli. Soccorsa immediatamente dal personale del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro, dove è deceduta poco dopo a causa di un  gravissimo trauma cranico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

la sua testa8230 silvia muore cos236 a pochi metri dallo scooter ma cosa le 232 successo davvero

© Thesocialpost.it - “La sua testa…”. Silvia muore così, a pochi metri dallo scooter: ma cosa le è successo davvero

In questa notizia si parla di: testa - silvia

Cerca Video su questo argomento: Sua Testa8230 Silvia Muore