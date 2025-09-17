La sua testa… Silvia muore così a pochi metri dallo scooter | ma cosa le è successo davvero
Un mistero sulla circonvallazione di Catania. Una giovane donna, Silvia Gulisano, 29 anni, dipendente dei servizi dell’Asp, ha perso la vita in circostanze ancora tutte da chiarire. L’incidente è avvenuto questa mattina in viale Marco Polo, una delle arterie più trafficate della città. Una dinamica ancora oscura. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza viaggiava a bordo del suo scooter quando, per cause al momento ignote, il mezzo è stato trovato riverso sull’asfalto. Il corpo della ventinovenne giaceva a pochi metri di distanza, senza segni evidenti di un urto con altri veicoli. Soccorsa immediatamente dal personale del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro, dove è deceduta poco dopo a causa di un gravissimo trauma cranico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: testa - silvia
