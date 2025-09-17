La stretta di mano di Salvini all’ambasciatore russo scatena la bufera politica

In questa notizia si parla di: stretta - mano

L'emozione, la stretta di mano, l'indice al cielo: cosa ci dice (davvero) il linguaggio del corpo

The Donald accoglie lo Zar con applauso e una stretta di mano calorosa

Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: “Vicini ad accordo totale”. Ma non c’è alcun dettaglio

Salvini, sorrisi e stretta di mano con l’ambasciatore russo: “Giusto, se vuoi che torni il dialogo” - X Vai su X

Una stretta di mano non è solo un gesto: è il primo segnale di quanto siamo in grado di entrare in sintonia con l’altro. Perché ricordati: sono le similitudini che creano connessione, che fanno nascere fiducia e apertura. Le differenze, invece, se troppo marcate - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina Salvini sulla stretta di mano all’ambasciatore russo | Giusta se si vuole dialogo; Salvini sull’abbraccio all’ambasciatore russo | Preferisco una stretta di mano a uno sguardo rabbioso.

Salvini, sorrisi e stretta di mano con l’ambasciatore russo: "Giusto, se cerchi il dialogo". E monta la polemica - Salvini: "Se vai ospite a casa di qualcuno e qualcuno ti saluta, lo saluti, come è giusto che sia se vuoi avere buone relazioni". Si legge su affaritaliani.it

Salvini e la stretta di mano con l’ambasciatore russo Paramonov: “Se vai ospite a casa di qualcuno lo saluti” - Salvini difende il saluto all’ambasciatore russo, ma opposizione insorge: accuse di vergogna, ambiguità e spaccatura nel governo. Lo riporta blitzquotidiano.it