La stretta della Cina sul germanio mette a rischio il piano di riarmo occidentale tra export ridotto e prezzo quintuplicato

Non figurano solo le terre rare tra le materie prime su cui la Cina ha raggiunto una posizione di quasi monopolio nei flussi commerciali globali. A creare qualche problema è ora anche il mercato del germanio, un metallo fondamentale per l’ industria della difesa, che ha raggiunto il prezzo più alto registrato negli ultimi quattordici anni e una crisi di approvvigionamento che il Financial Times definisce «disperata». All’origine di tutto c’è la stretta sulle esportazioni decisa da Pechino nel 2023, ma che ha iniziato a farsi sentire soltanto dalla fine del 2024 in avanti. Il prezzo quintuplicato nel giro di due anni. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: stretta - cina

Cina, 'avviata stretta sul contrabbando delle terre rare'

Stretta Usa sui terreni agricoli. Nel mirino Cina, Russia e Iran

Cina-USA: MOC, mantengono stretta comunicazione economica, commerciale a piu’ livelli

Nvidia, stretta antitrust in Cina mentre si riaccende il fronte commerciale con Washington https://www.economymagazine.it/nvidia-stretta-antitrust-in-cina-mentre-si-riaccende-il-fronte-commerciale-con-washington/ #nvidia #economymag - facebook.com Vai su Facebook

Nvidia, stretta antitrust in Cina mentre si riaccende il fronte commerciale con Washington https://economymagazine.it/nvidia-stretta-antitrust-in-cina-mentre-si-riaccende-il-fronte-commerciale-con-washington/… #nvidia #economymag - X Vai su X

La stretta della Cina sul germanio mette a rischio il piano di riarmo occidentale, tra export ridotto e prezzo quintuplicato; La stretta della Cina sul germanio mette a rischio il piano di riarmo occidentale, tra export ridotto e prezzo quintuplicato; La stretta della Cina sulle terre rare mette in crisi l’industria della difesa occidentale: ritardi, rincari e scorte quasi esaurite.

La stretta della Cina sul germanio mette a rischio il piano di riarmo occidentale, tra export ridotto e prezzo quintuplicato - La materia prima è fondamentale per l'industria della difesa, ma quest'anno le esportazioni di Pechino verso gli Usa è calato del 40% L'articolo La stretta della Cina sul germanio mette a rischio il p ... Riporta msn.com

La Cina è troppo vicina. Meloni preoccupata dai capitali di Pechino nelle aziende strategiche - Giorgia Meloni prova così a limitare la presenza delle aziende cinesi nell’economia nazionale. Secondo huffingtonpost.it