Bologna, 17 settembre 2025 – Per qualcuno è la grande incompiuta. Per altri un labirinto da cui uscirne è un’impresa. Per altri ancora è comunque la svolta che permette di accorciare con le Frecce di Trenitalia e Italo le distanze con Milano, Firenze, Roma o Napoli (la dorsale più servita), con 216 treni al dì nel giorno feriale medio. Benvenuti nel sottosuolo della stazione Alta Velocità di Bologna. Qui dimenticatevi il ritornello di Lucio Dalla “nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino”, perché basta sbagliare un bivio o decidere di non prendere l’ascensore che si rischia di ritrovarsi a girare come trottole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La stazione, crocevia di tutto. Benvenuti nei 2 mondi: sopra le attività sold out, sotto i tanti spazi da riempire