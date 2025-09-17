Anche Mosca potrebbe presto avere il suo Starlink. In un’intervista rilasciata al giornalista televisivo russo Vladimir Solovyov, il nuovo capo di Roscosmos (l’agenzia statale spaziale russa) Dmitry Bakanov ha parlato della questione, sottolineando il cambio di approccio attuato dall’ente da poco sotto la sua leadership, assieme all’importanza di abbandonare l’“inerzia” e di attrarre più giovani per portare a termine con successo progetti come quello. Prima di dirigere Roscosmos, Bakanov è stato direttore di una società chiamata Gonets, che gestisce un sistema di comunicazioni satellitari russo di dimensioni molto più ridotte e utilizzato principalmente per scopi governativi; la sua scelta segnala quindi l’intenzione di spingere in questa direzione da parte della leadership moscovita. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La “Starlink russa” è quasi realtà. Parola del capo di Roscosmos