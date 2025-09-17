La stangata | la spiegazione del finale del film

La stangata ( The Sting, 1973) rappresenta uno dei momenti più iconici nella filmografia di George Roy Hill, regista noto per la sua abilità nel mescolare tensione, comicità e narrazione elegante. Dopo successi come La vita privata di Henry Orient e Butch Cassidy, Hill conferma con questo film il suo talento nel costruire storie intricate e raffinate, capaci di combinare suspense e umorismo. Il film riflette la sua predilezione per trame sofisticate e per personaggi affascinanti che si muovono in contesti moralmente ambigui, confermando la sua maestria nella direzione attoriale e nel ritmo narrativo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it