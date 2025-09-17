La stagione della Reyer femminile si apre con la sfida alla Stella Rossa di Belgrado

Oggi 17 settembre alle 16.30 l’Umana Reyer femminile inaugura ufficialmente la stagione 202526 con la gara di andata dei preliminari di Euroleague Women sul campo della KKZ Crvena Zvezda (la Stella Rossa) a Belgrado. Un banco di prova impegnativo, con l’obiettivo di partire con il piede giusto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

