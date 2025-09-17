le principali modifiche nella terza stagione di “the summer i turned pretty”. La conclusione della terza stagione di “The Summer I Turned Pretty” ha portato a significative variazioni rispetto ai dettagli narrativi presenti nei libri originali. La creatrice e autrice Jenny Han ha spiegato le ragioni dietro queste scelte, sottolineando l’importanza di offrire una narrazione più ricca e approfondita agli spettatori. La stagione, infatti, si distingue per un ampliamento della trama rispetto alle precedenti, concentrandosi sul percorso di crescita dei personaggi principali e sui loro sviluppi emotivi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La stagione 3 di the summer i turned pretty: le novità dal creatore dopo il finale della serie