Non era lontana, anzi era proprio davanti alla chiesa e stava scendendo dall’auto. Lo sposo aveva appena percorso la navata della chiesa di Sant’Ambrogio a Varazze e la sposa era appunto ancora fuori quando il prete ha cominciato la messa. La storia la racconta La Stampa e gli sposi si chiamano Jacopo e Giada. “È stato un gesto che non ho capito. Il prete ha rovinato un momento che ora sarà indimenticabile solo per come è stato sprecato. L’accaduto non scalfisce l’amore tra me e Jacopo. È stato però un episodio spiacevole”. Cosa è successo? Giada si trovava appunto davanti alla chiesa ma per scendere dall’auto ha impiegato un po’ di tempo: il lungo abito e il velo, con l’attenzione a non rovinarli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La sposa ci mette un po’ di tempo a scendere dall’auto per via dell’abito, il prete inizia la messa senza di lei: “In chiesa c’erano fedeli non per le nozze”