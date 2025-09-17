La sposa arriva in ritardo al matrimonio il parroco inizia senza di lei | Bisogna avere rispetto per gli altri fedeli

Questo matrimonio s’ha da fare, con o senza sposa. Don Claudio Doglio, parroco di Sant’Ambrogio, a Varazze, in provincia di Savona, ha iniziato a celebrare una funziona matrimoniale senza attendere l’arrivo della sposa. Il motivo? Secondo lui la donna aveva accumulato già troppo ritardo. I fatti risalgono a domenica 14 settembre, quando appena 5 minuti di attesa sono stati sufficienti per far cominciare il matrimonio senza la protagonista. «È una questione di rispetto per i fedeli che partecipano alla messa della domenica», ha spiegato don Claudio a la Stamp a. Il matrimonio iniziato senza sposa. 🔗 Leggi su Open.online