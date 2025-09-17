La Spagna potrebbe ritirarsi dai Mondiali di calcio 2026 se parteciperà Israele

Lettera43.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Mondiale di calcio senza la Spagna? L’ipotesi sembra tutt’altro che impossibile da avverarsi e dipende tutto dalla scelta del governo spagnolo e dalla partecipazione eventuale di Israele. Lo ha rivelato il quotidiano sportivo Marca, riportando le parole d’apertura di Patxi Lopez, il portavoce del gruppo socialista al Congresso. La Spagna ha già deciso di non partecipare all’Eurovision 2026 nel caso in cui dovesse esserci Israele e potrebbe fare lo stesso anche per i Mondiali di calcio 2026, che si terranno in Usa, Canada e Messico. Lopez ha chiesto: «Perché con la Russia sì e con Israele no? Dov’è la differenza?». 🔗 Leggi su Lettera43.it

