La Spagna potrebbe ritirarsi dai Mondiali di calcio 2026 se parteciperà Israele
Un Mondiale di calcio senza la Spagna? L’ipotesi sembra tutt’altro che impossibile da avverarsi e dipende tutto dalla scelta del governo spagnolo e dalla partecipazione eventuale di Israele. Lo ha rivelato il quotidiano sportivo Marca, riportando le parole d’apertura di Patxi Lopez, il portavoce del gruppo socialista al Congresso. La Spagna ha già deciso di non partecipare all’Eurovision 2026 nel caso in cui dovesse esserci Israele e potrebbe fare lo stesso anche per i Mondiali di calcio 2026, che si terranno in Usa, Canada e Messico. Lopez ha chiesto: «Perché con la Russia sì e con Israele no? Dov’è la differenza?». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Mondiali, la Spagna tifa Gattuso: Madrid può ritirare la Roja dal torneo se Israele si qualifica ai danni dell’Italia - Il governo di Madrid ha confermato che potrebbe obbligare la Spagna a non partecipare ai Mondiali nel caso dovesse esserci Israele: i supporter iberici tifano per l'Italia nelle qualificazioni ... Da sport.virgilio.it
Spagna pronta a ritirarsi dall’Eurovision: cresce il fronte europeo contro la presenza di Israele - Per la prima volta nella sua storia, il Paese potrebbe non partecipare. msn.com scrive