La Spagna innamorata di Furlani As | Le sue gambe sono delle molle potrebbe battere gli 8.95 di Powell

“ Il prodigio dalla ‘caviglia rotante’ “, così gli spagnoli di As chiamano Mattia Furlani, oro ai Mondiali di atletica di Tokyo nel salto in lungo. Furlani è oro ai Mondiali di atletica nel salto in lungo: in Spagna lo elogiano. Il quotidiano spagnolo scrive: L’italiano Mattia Furlani (20 anni) batte tutti, incluso Tentoglou, e prende l’oro. Miltiadis Tentoglou era il campione olimpico, mondiale ed europeo in carica. fino ad oggi. A Tokyo, il prodigio chiamato ad essere il suo erede ha preso la corona senza aspettare un rito ufficiale. Mattia Furlani è il nuovo oro del mondo dopo aver saltato fino a 8. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

