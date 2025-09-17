La Spagna innamorata di Furlani As | Le sue gambe sono delle molle potrebbe battere gli 8.95 di Powell
“ Il prodigio dalla ‘caviglia rotante’ “, così gli spagnoli di As chiamano Mattia Furlani, oro ai Mondiali di atletica di Tokyo nel salto in lungo. Furlani è oro ai Mondiali di atletica nel salto in lungo: in Spagna lo elogiano. Il quotidiano spagnolo scrive: L’italiano Mattia Furlani (20 anni) batte tutti, incluso Tentoglou, e prende l’oro. Miltiadis Tentoglou era il campione olimpico, mondiale ed europeo in carica. fino ad oggi. A Tokyo, il prodigio chiamato ad essere il suo erede ha preso la corona senza aspettare un rito ufficiale. Mattia Furlani è il nuovo oro del mondo dopo aver saltato fino a 8. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: spagna - innamorata
La Spagna s’è innamorata di Meret: “Sottovalutato in Europa per colpa di Donnarumma” (Mundo Deportivo)
La Spagna innamorata di Furlani, As: “Le sue gambe sono delle molle, potrebbe battere gli 8.95 di Powell” “Il prodigio dalla caviglia rotante, senza limiti, il genio dell'ampia falcata”, scrive il quotidiano dopo l'oro ai Mondiali nel salto in lungo. https://www.ilnapol - facebook.com Vai su Facebook
La Spagna innamorata di Furlani, As: “Le sue gambe sono delle molle, potrebbe battere gli 8.95 di Powell” “Il prodigio dalla caviglia rotante, senza limiti, il genio dell'ampia falcata”, scrive il quotidiano dopo l'oro ai Mondiali nel salto in lungo. https://www.ilnapol; La Spagna innamorata di Furlani, As: “Le sue gambe sono delle molle, potrebbe battere gli 8.95 di Powell”.
La Spagna innamorata di Furlani, As: “Le sue gambe sono delle molle, potrebbe battere gli 8.95 di Powell” - Mattia Furlani ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di atletica di Tokyo nel salto in lungo. Come scrive ilnapolista.it