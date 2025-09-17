La Sottosezione dell’ANM di Lecco a sostegno dell’Ufficio per il Processo
La Sottosezione dell'ANM di Lecco, condividendo e facendo proprio il comunicato stampa rilasciato dalla Sezione dell'ANM di Ancona, esprime il proprio sostegno alle iniziative e alle richieste del personale precario addetto all'Ufficio per il Processo, in servizio presso il Tribunale di Lecco e.
La Sottosezione di Lecco chiede l'integrale stabilizzazione del personale precario per garantire efficienza e professionalità negli uffici giudiziari.
