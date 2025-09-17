La Sottosezione dell’ANM di Lecco a sostegno dell’Ufficio per il Processo

Leccotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sottosezione dellANM di Lecco, condividendo e facendo proprio il comunicato stampa rilasciato dalla Sezione dell’ANM di Ancona, esprime il proprio sostegno alle iniziative e alle richieste del personale precario addetto all’Ufficio per il Processo, in servizio presso il Tribunale di Lecco e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sottosezione - lecco

Scout al Lecco Pride: “Sostegno ai discriminati”/ Genitori furiosi, chiesto incontro - Capi scout: "Adesione solo alla manifestazione" Gli scout parteciperanno al Lecco Pride il 18 ... Segnala ilsussidiario.net

Lecco, le multe dei calciatori a sostegno dell'Istituto Don Guanella - LECCO (ITALPRESS) – L’annuncio giunge alla vigilia di una giornata molto significativa per la città di Lecco. Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Sottosezione Dell8217anm Lecco Sostegno