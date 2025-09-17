La situazione a Gaza peggiora i morti aumentano e non possiamo restare a guardare | Hamilton annuncia tre donazioni
“La situazione a Gaza peggiora di giorno in giorno. Negli ultimi due anni, oltre il 10% della popolazione è stata uccisa o ferita, tra cui decine di migliaia di bambini, e questo numero continua ad aumentare”. Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, si espone con decisione su Instagram a proposito del genocidio a Gaza, annunciando anche di aver fatto donazioni a tre organizzazioni che “lavorano instancabilmente per aiutare chi ne ha bisogno”. “ L’ultima incursione a Gaza City ha costretto centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case, con gli ospedali in tutta la Striscia già sovraffollati di persone che soffrono la carestia e vittime dei bombardamenti che sembrano non finire mai”, ha proseguito Hamilton nelle proprie Instagram Stories. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
