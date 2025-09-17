La Sicilia è un’isola sempre più connessa
La Sicilia non è solo un’isola di storia millenaria e paesaggi mozzafiato, ma anche un territorio che, negli ultimi anni, ha intrapreso un percorso deciso verso l’innovazione. Le nuove tecnologie, infatti, hanno reso la vita quotidiana più semplice e il tessuto economico più dinamico, trasformando un luogo tradizionalmente percepito come distante dai centri di sviluppo . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
In questa notizia si parla di: sicilia - isola
“Nell’isola che non c’è”: Beniamino Biondi racconta i borghi fantasma in Sicilia
La Sicilia del vino tra Leoni e Gattopardi. A fine Ottocento l’isola era già uno dei più importanti laboratori enologici del mondo
Sicilia, l’impatto dei dazi sull’Isola. Un buco da mezzo miliardo
Il 20 settembre vi aspettiamo a Isola delle Femmine per la Festa del Pane, dell’Olio e del Pesce! Saremo presenti come Legacoop Sicilia insieme alle nostre cooperative Ciauli e Terra Mia, per celebrare i sapori autentici della nostra isola e la bellezza della co - facebook.com Vai su Facebook
Sicilia, l’Isola che mangiò il mondo: storia di una cucina millenaria nata dalle dominazioni. Per rimanere sempre aggiornato iscriviti alla Newsletter di Terrà #SVILUPPORURALESICILIA #TERRÀ - X Vai su X
Migranti, 232 soccorsi a largo della Sicilia. Doppio sbarco a Catania e Pozzallo - Sono 232 i migranti che sono stati soccorsi oggi al largo delle coste siciliane dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Si legge su iltempo.it