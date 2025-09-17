La sfida del sesso senza preservativo a Firenze e il ritorno della sifilide

Bussano alla porta del medico con un po' di imbarazzo. Preoccupati, a volte spaventati (più dallo stigma sociale che potrebbero ritrovarsi cucito addosso e che potrebbe causare discriminazioni che dai sintomi accusati), altre volte con la leggerezza e l'incoscienza che la giovane età che hanno si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it