La sferzata di Tremonti | La Ue pensa ai tricicli e alla menta Ora parlano dei miei eurobond osteggiati per 20 anni
Comicità involontaria di Bruxelles che pensa ai tricicli e non solo. L’osservazione ironica ma densa di contenuti di Giulio Tremonti a colloquio con Libero. Economista, giurista, ex ministro delle Finanze con Berlusconi, oggi parlamentare di FdI non si lascia pregare per commentare la sferzata a Bruxelles di Mario Draghi un anno dopo il report sulla competitività. La morale non è entusiasmante. “Se guardiamo la foto del trattato di Roma vediamo uomini di Stato. Tempi tragici hanno prodotto tempi facili, decenni di pace con il Mercato comune europeo, tempi facili producono uomini deboli, oggi abbiamo uomini deboli a fronte di tempi tragici”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
