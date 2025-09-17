La scuola va in città con Atb | piedibus e fuoriscuola due progetti per educare alla sostenibilità
Bergamo. Sono stati presentati questa mattina i due progetti dedicati alle scuole primarie della città, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli ai temi della mobilità sostenibile e del rispetto per l’ambiente: Piedibus e Fuoriscuola – La Scuola va in Città con Atb. Il Piedibus, attivo a Bergamo dal 2002, è un “autobus che va a piedi”: gruppi di alunni percorrono insieme il tragitto verso scuola, accompagnati da genitori volontari che ricoprono il ruolo di “autista” e “controllore”. Proprio come un vero autobus, il servizio segue un percorso prestabilito con fermate segnalate. Oltre a garantire sicurezza e socialità, il Piedibus contribuisce a ridurre il traffico attorno alle scuole e promuove abitudini di mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
