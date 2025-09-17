La scuola del motorsport I professionisti dei Gp a lezione in Autodromo
Il futuro del motorsport passa anche dalla scuola. E non da un istituto qualunque, ma da Mts – Motorsport technical school, realtà nata nel 2011 a Lesmo (Monza e Brianza) e oggi punto di riferimento internazionale nella formazione di tecnici e ingegneri delle corse. Dopo aver formato centinaia di professionisti ora impegnati nei paddock dei campionati più prestigiosi, la scuola compie un passo decisivo: da quest’anno i master in Race car engineer, Race bike engineer e Performance engineer (per aspiranti ingegneri di auto e moto da corsa e delle prestazioni) approdano all’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
