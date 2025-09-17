La scossa di Atb | stop ai bus diesel nel 2033
Sono undici i nuovi veicoli a corrente in strada da luglio: quattro modelli da 9 metri, due da 12, cinque da 18. Bergamo è pioniera degli articolati di grandi dimensioni. In tutto 43 mezzi elettrici, 7 ibridi, 67 a metano: il 73,5%. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
La scossa di Atb: stop ai bus diesel nel 2033.
La scossa di Atb: stop ai bus diesel nel 2033 - Sono undici i nuovi veicoli a corrente in strada da luglio: quattro modelli da 9 metri, due da 12, cinque da 18.