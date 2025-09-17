La Sardegna vince il sondaggio | Delta Airlines annuncia il nuovo collegamento Olbia-New York

Feedpress.me | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ora è ufficiale: da maggio 2026 la Sardegna con l’aeroporto di Olbia avrà il collegamento diretto con lo scalo JFK di New York, operato dalla compagnia Delta Airlines che ha inserito ufficialmente l’isola tra le destinazioni europee servite. La compagnia aerea americana, la terza al mondo, aveva annunciato la volontà di aprirsi a nuove destinazioni lo scorso agosto, dando la possibilità ai. 🔗 Leggi su Feedpress.me

