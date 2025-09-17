La Sardegna approva una legge sul fine vita | è la seconda Regione in Italia a farlo
La Sardegna è la seconda regione in Italia ad approvare una legge che regolamenta il fine vita. Il Consiglio regionale ha votato il testo della maggioranza di campo largo, scritto sulla base di quello proposto dall'associazione Luca Coscioni e presentato in tutta Italia, con 32 voti favorevoli. 🔗 Leggi su Today.it
