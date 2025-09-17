la sardegna approva la legge sul fine vita

La Sardegna è la seconda Regione in Italia dopo la Toscana ad avere una legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha infatti votato il testo della maggioranza di campo largo, scritto sulla base di quello proposto dall’ associazione Luca Coscioni e presentato in tutta Italia: la legge è passata con 32 voti favorevoli, 19 contrari e un’astensione, dopo un dibattito che ha fatto emergere divisioni non solo tra gli schieramenti opposti, ma anche all’interno degli stessi. La norma, analoga a quella adottata in Toscana, punta a delineare procedure e tempi certi per l’ assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, in base ai parametri individuati dalla Consulta nel 2019 con la ‘sentenza Cappato’. 🔗 Leggi su Lettera43.it

