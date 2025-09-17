"A Piancastagnaio la Samb ha disputato una buona partita e forse meritava qualcosa di più". Così Roberto Beni ha iniziato la sua disamina sul momento rossoblù nel corso della trasmissione Profumo di Derby in onda su Tvrs. "Un punto fuori casa ci può stare -aggiunge il tecnico rivierasco- non si doveva perdere con il Forlì. Comunque la Samb sta pian piano raggiungendo la migliore condizione. Il campionato di Serie C non è facile e non si può sempre vincere come abbiamo fatto lo scorso anno. E poi ho notato la grande maturità dei tifosi che hanno capito il momento. L’obiettivo è quello di raggiungere prima possibile la salvezza e poi vedere se c’è la possibilità di poter fare qualcosa in più". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La Samb può essere la sorpresa del torneo"