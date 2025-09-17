La Russa | Sanzioni Ue a Israele? Approvo ma non dimentichiamo il 7 ottobre

“Credo che il governo non si sia tirato indietro nel dire che non è questo il modo che noi speravamo ci fosse nell’azione di Israele nella Striscia. Però ritengo che la domanda deve essere sempre messa in relazione a quello che Israele ha subito (il 7 ottobre, ndr). Per cui sono giuste anche le sanzioni, le approvo, ma nello stesso tempo non considero corretto dimenticare che questa drammatica, drammaticissima vicenda che coinvolge tanti innocenti parta da un’aggressione del genere “. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in merito alle sanzioni contro Israele proposte dalla Commissione Europea per la guerra nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Russa: "Sanzioni Ue a Israele? Approvo ma non dimentichiamo il 7 ottobre"

