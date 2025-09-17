La Russa | sanzioni sì ma non dimentichiamo cosa ha subito Israele

Roma, 17 set. (askanews) - "Io credo che il Governo non si è tirato indietro nel dire che non sarebbe stato questo il modo che noi speravamo ci fosse nell'azione di Israele nella Striscia (di Gaza, ndr). Però ritengo che la domanda deve sempre essere messa in relazione a quello che Israele ha subito". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha risposto a una domanda sul pacchetto di sanzioni commerciali proposto dalla Commissione europea contro Israele. "Per cui è giusto anche le sanzioni, io le approvo. Ma nello stesso tempo - ha aggiunto - non considero corretto dimenticare tutte le volte che questa drammatica, drammaticissima vicenda, che coinvolge tanti innocenti, a Gaza, parte da una aggressione che. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

