La Russa | Salvini? Anche io avrei salutato l' ambasciatore russo

In merito alla polemica per la stretta di mano del vicepremier Salvini all’ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov, nel corso di una festa all’ambasciata cinese a Roma, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dice: “L’ho letto adesso e non ero presente. Ho letto che Salvini ha detto che quando è invitato saluta. Io non c’ero quindi non posso giudicare l’entità e la qualità del saluto ma l’educazione che lui ha rivendicato nel salutare la trovo giusta”. Le sue parole a margine della presentazione del libro ‘Il Piano Mattei’ di Ruggero Razza a Palazzo Madama. “Se l’avrei salutato anch’io allo stesso modo? Non so se allo stesso modo ma l’avrei salutato ”, ha aggiunto La Russa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Russa: "Salvini? Anche io avrei salutato l'ambasciatore russo"

