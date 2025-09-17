Molazzana (Lucca), 17 settembre 2025 – Quello che sembrava un semplice annuncio di cessazione dell’attività commerciale, causa pensionamento, situazione purtroppo ricorrente da anni soprattutto nei piccoli borghi delle aree interne, si è in realtà trasformato in una sorta di sommossa popolare. A esserne coinvolti, quando non artefici, non soltanto gli abitanti del piccolo paese della Garfagnana interessato, bensì buona parte della popolazione della Valle del Serchio. Siamo a Molazzana, comune con circa un migliaio di abitanti, e l’attività in questione è lo storico forno “Il Pan del Marco”, di Marco Suffredini, che apre ogni mattina alle sette e chiude intorno alle 10, quando prende il via la distribuzione capillare, con l’avvio delle consegne con il furgoncino della ditta in visita ai tanti negozi presenti lungo tutta la Valle, dalla Garfagnana, fino alla Mediavalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rivolta del pane, appelli di borgo in borgo per evitare la chiusura del forno