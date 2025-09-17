La ricetta dell’assessore Lamperti | Edilizia sociale per frenare i prezzi

La continua domanda di abitazioni su Monza e il conseguente aumento del valore immobiliare registrato negli ultimi anni – seppur con un 2025 in stasi rispetto al 2024 – hanno accresciuto la consapevolezza di cittadini e politici dell’esigenza di politiche dell’abitare. Edilizia convenzionata, edilizia tematica, e, ancor di più, edilizia sociale, sono le soluzioni che ha in testa l’assessore all’ Urbanistica di Monza, Marco Lamperti, per tentare quantomeno di mettere un argine al fenomeno del caro immobile in città, pensando soprattutto ai ceti medi e bassi. "Siamo in un frangente in cui anche l’edilizia convenzionata non basta – osserva Lamperti –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

