La Regione Sardegna approva la legge sul fine vita
Cagliari, 17 settembre 2025 – Anche la Regione Sardegna, dopo la Toscana, ha una legge sul fine vita. “Siamo grati alle consigliere e ai consiglieri della Regione Sardegna per avere approvato la nostra legge ‘Liberi Subito’, che definisce tempi e procedure per l’aiuto medico alla morte volontaria” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria nazionale e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. “ La Sardegna è così la seconda Regione, dopo la Toscana, a dotarsi di questa legge di civiltà, volta a impedire il ripetersi di casi di persone che hanno dovuto attendere una risposta per mesi, o addirittura per anni, in una condizione di sofferenza insopportabile e irreversibile”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
