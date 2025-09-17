La Regione dica se intenda costituirsi parte civile in un eventuale procedimento penale relativo al caso aMo, tutelando l’interesse pubblico e l’integrità del sistema di trasporto locale. È il principale quesito rivolto alla giunta dai consiglieri di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò (primo firmatario) e Annalisa Arletti, con un’interpellanza in aula. Tra le altre richieste, i consiglieri chiedono di sapere se la Regione abbia svolto verifiche di competenza sulla gestione amministrativa e contabile dell’agenzia per la mobilità di Modena (aMo), se ritenga che vi siano criticità sistemiche nella governance di tali agenzie e se intenda aggiornare le linee guida regionali in materia di trasparenza e vigilanza delle agenzie di ambito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La Regione nel procedimento deve costituirsi parte civile"