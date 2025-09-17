La Regione nel procedimento deve costituirsi parte civile
La Regione dica se intenda costituirsi parte civile in un eventuale procedimento penale relativo al caso aMo, tutelando l’interesse pubblico e l’integrità del sistema di trasporto locale. È il principale quesito rivolto alla giunta dai consiglieri di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò (primo firmatario) e Annalisa Arletti, con un’interpellanza in aula. Tra le altre richieste, i consiglieri chiedono di sapere se la Regione abbia svolto verifiche di competenza sulla gestione amministrativa e contabile dell’agenzia per la mobilità di Modena (aMo), se ritenga che vi siano criticità sistemiche nella governance di tali agenzie e se intenda aggiornare le linee guida regionali in materia di trasparenza e vigilanza delle agenzie di ambito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: regione - procedimento
Parere sfavorele della Regione Toscana nell’ambito del procedimento di Via di competenza statale per il progetto del ‘#Parcoeolico di #Manciano’ proposto dal Gruppo Visconti Manciano srl. #controradionews - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente della Regione Piemonte @Alberto_Cirio e l’assessore agli Affari legali @gianlucavignale hanno comunicato al Consiglio regionale la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento penale relativo alla strage di Brandizzo del 30 agosto 2023. - X Vai su X
La Regione nel procedimento deve costituirsi parte civile; La Regione parte civile nel processo per la strage di Brandizzo; Traffico di rifiuti tra quattro regioni: via al processo, il Comune di Cassano allo Ionio si costituisce parte civile.
Abruzzo, proposta legge contro aggressioni nel pubblico - "La Regione Abruzzo deve costituirsi parte civile nei procedimenti contro le aggressioni ai danni dei dipendenti pubblici". Scrive ansa.it
Il pasticcio della Regione Calabria nel processo sul naufragio di Cutro - Sta facendo molto discutere la decisione della Regione Calabria di depositare e poi ritirare la richiesta di costituirsi parte civile nel procedimento in corso al tribunale di Crotone sul naufragio di ... Secondo ilpost.it