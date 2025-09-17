La Regione ha speso 87mila euro a posto in un parcheggio | la denuncia

"Sapete quanto è costato il nuovo parcheggio Eav inaugurato questa settimana a Castellammare di Stabia? Ben 13 milioni di euro di fondi regionali per la realizzazione di un totale di 150 posti auto: praticamente, per ogni singolo stallo sono stati spesi circa 87mila euro!". Lo afferma Severino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Bari, consegnato nuovo ospedale in Fiera: la Regione ha speso 112mila euro per ogni posto letto - Il costo del nuovo ospedale in Fiera del Levante è lievitato dagli 8,5 milioni di euro previsti dall'appalto a 17,5 milioni di euro, per un costo di 112mila euro a posto letto. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

