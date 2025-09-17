Il cinema contemporaneo continua a raccontare storie di grande impatto emotivo e valore storico attraverso produzioni che uniscono dramma, biografia e sport. Tra queste, emerge il film La ragazza del mare, una pellicola del 2024 diretta da Joachim Rønning. Questa produzione si propone di narrare la straordinaria avventura di Gertrude “Trudy” Ederle, prima donna a attraversare a nuoto il Canale della Manica. La vicenda, ambientata tra gli anni Venti e la società patriarcale dell’epoca, evidenzia l’emancipazione femminile e la determinazione di una giovane atleta. regia, produzione e interpreti principali del film la ragazza del mare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La ragazza del mare film: trama, cast e location di Rai1