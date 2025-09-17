La ragazza del mare film | trama cast e location di Rai1
Il cinema contemporaneo continua a raccontare storie di grande impatto emotivo e valore storico attraverso produzioni che uniscono dramma, biografia e sport. Tra queste, emerge il film La ragazza del mare, una pellicola del 2024 diretta da Joachim Rønning. Questa produzione si propone di narrare la straordinaria avventura di Gertrude “Trudy” Ederle, prima donna a attraversare a nuoto il Canale della Manica. La vicenda, ambientata tra gli anni Venti e la società patriarcale dell’epoca, evidenzia l’emancipazione femminile e la determinazione di una giovane atleta. regia, produzione e interpreti principali del film la ragazza del mare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: ragazza - mare
Ragazza ignora l'allarme dei bagnini e si tuffa in mare: «Era incosciente, stava annegando». Salvata appena in tempo
Ragazza scomparsa nel Brindisino, ricerche anche in mare a Carovigno
Carovigno, ragazza scompare dal villaggio turistico. Ricerche in mare e con i droni
Dopo una gita in moscone, la ragazza aveva avuto mal di mare e, una volta a riva, il bagnino invece di soccorrerla l’avrebbe portata in un gazebo appartato - facebook.com Vai su Facebook
#tragedia in mare a #sirolo: ragazza di 23 anni muore mentre nuota davanti alla spiaggia dei Lavi - X Vai su X
La ragazza del mare stasera in TV: la storia vera, cast e trama; La ragazza del mare; La ragazza del mare, recensione del film con Daisy Ridley: l'incredibile storia vera di Trudy Ederle.
La ragazza del mare film: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai1 - La ragazza del mare film, biopic con Daisy Ridley diretto da Joachim Rønning: la vera impresa di Trudy Ederle nel Canale della Manica. Secondo maridacaterini.it
La ragazza del mare: cast, trama, trailer e curiosità sul film dedicato a Trudy Ederle - Pur essendo un biopic, La ragazza del mare ha un ritmo incalzante paragonabile a quello di un film di avventura: ecco trama, cast e trailer. Segnala donnaglamour.it