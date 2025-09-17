La ragazza del mare | 10 cose che il film cambia rispetto alla storia vera

La ragazza del mare ( qui la recensione ) è basato sulla storia vera di Gertrude “Trudy” Ederle e, pur mantenendo l’essenza di ciò che è accaduto nella realtà, il film tralascia e modifica alcuni aspetti. Diretto da Joachim Rønning e interpretato da Daisy Ridley nel ruolo di Trudy Ederle, il film biografico è tratto dal libro di Glenn Stout e segue Trudy dal momento in cui supera il morbillo fino alla sua trionfale traversata a nuoto della Manica nel 1926. Anche i migliori film biografici modificano alcuni aspetti della vita dei personaggi per rendere la storia più avvincente o più lineare. 🔗 Leggi su Cinefilos.it