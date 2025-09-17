La rabbia delle commesse | Urla e rimproveri davanti ai clienti e pause bagno limitate ecco come siamo costrette a lavorare
Lavorare con un contratto di somministrazione lavoro, sottoscritto tramite un'agenzia interinale, in un ambiente non sereno e sottoposti a continue pressioni. Sarebbe questa, secondo la denuncia del sindacato Ugl, la situazione che vivrebbero i lavoratori e le lavoratrici di un centro commerciale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Urla e rimproveri davanti ai clienti e pause bagno limitate, ecco come lavorano le commesse di un punto vendita.