La psicologa sul suicidio del 14enne | Era disperato viveva la scuola come un martirio
Fanpage.it ha intervistato Anna Maria Giannini, professoressa di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, per chiederle come si è sentito emotivamente il giovane vittima di bullismo e cosa hanno innescato in lui presunte minacce, violenze psicologiche e fisiche da parte dei compagni di classe.
Suicidio Formenti, la psicologa Di Mattei: “Una frattura improvvisa che può sopraffare la persona”
La psicologa sul suicidio del 14enne: Era disperato, viveva la scuola come un martirio; Paolo Mendico suicida per i bulli: i disegni osceni nei bagni, gli incontri con la psicologa, e quella volta che la maestra lo rimproverò: «Hai sempre ragione tu?; Suicida a 14 anni, vessazioni fin dalle elementari. I genitori: “I bulli gli spezzavano le matite”.
La psicologa sul suicidio del 14enne: "Era disperato, viveva la scuola come un martirio" - it ha intervistato Anna Maria Giannini, professoressa di Psicologia dell'Università La Sapienza di ...
Paolo Mendico suicida per i bulli, i disegni osceni nei bagni, gli incontri coxn la psicologa, e quella volta che la maestra lo rimproverò: «Hai sempre ragione tu?» - Durante l'ispezione ministeriale, i genitori del 14enne hanno consegnato i quaderni su cui altri studenti avrebbero scarabocchiato insulti.