La prova in anteprima | come sono fatti e come vanno i nuovi iPhone 17 iPhone Air e iPhone Pro Max

Repubblica.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dei quattro nuovi modelli di Apple, l’Air è il più interessante, per i suoi limiti e i suoi punti di forza. Il 17 standard bilancia perfettamente prezzo e prestazioni, i due top di gamma impressionano per potenza e versatilità. 🔗 Leggi su Repubblica.it

