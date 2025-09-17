La Promessa anticipazioni 18 settembre | Jana conquista una piccola vittoria contro Cruz prima del matrimonio

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: nonostante le rigide imposizioni della marchesa, Jana riesce a far partecipare Maria al matrimonio, ma Simona e Candela restano escluse dalla celebrazione. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la marchesa impone regole rigide, ma Jana ottiene una vittoria parziale permettendo a Maria di partecipare alle nozze. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

