La profezia di Cerno | il democristiano Trump e i nuovi Kirk che arriveranno
Donald Trump, l'estremista che avrebbe preso la Casa Bianca, il fascismo che ritorna, l'uomo del populismo, è una grande balla. Il presidente americano di fronte alla morte di Charlie Kirk è un democristiano che ha imparato a parlare come fanno i giovani di oggi e che ha vinto le elezioni e la sua rivincita personale proprio grazie ai Kirk, ma anche contro i Kirk. Trump sarà ricordato così l'ultimo leader di un'America normale, prima che i Kirk nuovi prendano il posto che già hanno nella cultura dei nostri giovani. L'analisi del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
