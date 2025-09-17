K ate Middleton ha scelto un look total black e carico di significati per commemorare la scomparsa della duchessa di Kent, Katharine Worsley. Quello della duchessa – scomparsa all’età di 92 anni – è stato il primo funerale cattolico celebrato per un membro della famiglia reale nella storia moderna del Regno Unito. Leggi anche › Kate Middleton e i Royal ai funerali della duchessa di Kent, tra tensioni e momenti imbarazzanti Alla cerimonia, celebrata nella Cattedrale di Westminster, la principessa del Galles è apparsa accanto al principe William con un coat dress nero di Catherine Walker, già sfoggiato in passato per il funerale del Principe Filippo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La principessa del Galles indossa un coat dress nero e rende omaggio alla regina Elisabetta con i suoi gioielli iconici