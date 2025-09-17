La presidenza del Consiglio si costituisce parte civile nel processo per l’omicidio di Angelo Vassallo
Tra le richieste di costituzione di parte civile, risulta significativa quella dell'Avvocatura dello Stato, che agisce per conto della presidenza del Consiglio e dei ministeri dell'Interno e della Giustizia L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
La Danimarca assume la presidenza del Consiglio europeo
Presidenza danese al Consiglio Ue, Frederiksen: L'Europa sta affrontando le maggiori sfide dal 1940
Presidenza danese al Consiglio Ue, Frederiksen: Abbiamo bisogno di obiettivi climatici ambiziosi – Il video
Il “vado a votare” di Meloni sui referendum significa non votare; Il consiglio comunale può sfiduciare il suo presidente?; Non è chiaro cosa Meloni abbia ottenuto da Trump, a parte molti complimenti.
Giorgia Meloni ammessa come parte civile nel processo contro Fabrizio Corona: “Diffamata con notizie false” - La presidente del consiglio Giorgia Meloni si è costituita parte civile nel processo per diffamazione aggravata nel quale è imputato Fabrizio Corona. Secondo fanpage.it
Strage Viareggio: Stato non si costituisce parte civile - E' quanto ha annunciato l'avvocato di Stato Gianni Cortigiani che rappresenta la Presidenza del Consiglio dei ministri ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it