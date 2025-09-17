La presidenza del Consiglio si costituisce parte civile nel processo per l’omicidio di Angelo Vassallo

17 set 2025

Tra le richieste di costituzione di parte civile, risulta significativa quella dell'Avvocatura dello Stato, che agisce per conto della presidenza del Consiglio e dei ministeri dell'Interno e della Giustizia L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

